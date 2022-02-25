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Новости

В Томске полиция пришла на работу к участнице антивоенного пикета

ТВ2 ТВ2

В Томске в пятницу, 25 февраля, задержали Марию Драчеву из-за антивоенного пикета 24 февраля. Об этом сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на саму Марию, которая обратилась к ним за помощью.

«Полицейские задержали женщину на работе. Ее везут в ОП№ 3 Томска. Ей вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)», – сообщили правозащитники.

Вчера мы писали, что в Томске пять человек вышли на одиночные пикеты против войны с Украиной. По информации ТВ2, троих из них задержала полиция. Пикеты проходили на Ново-Соборной площади, рядом с каждым из пикетирующих было по одному сотруднику полиции. Очевидцы сообщали, что поздним вечером на площади собрались около 60 человек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых. В Минобороны РФ утверждают, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии, не угрожая мирному населению. Пограничная служба Украины заявила, что российские военные при поддержке Беларуси атаковали госграницу в пяти областях страны: Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской, а также со стороны Крыма.

*правозащитный проект ОВД-инфо признан Минюстом РФ иностранным агентом

 

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