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  3. В Томске полиция ищет мальчика, ушедшего из дома 19 ноября. Обновлено
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В Томске полиция ищет мальчика, ушедшего из дома 19 ноября. Обновлено

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Обновлено: найден, жив.

19 ноября около шести часов вечера Кирилл Батц, 2009 года рождения ушел из дома по улице Мичурина и до настоящего времени не вернулся. Полиция просит всех, кто знает о местонахождении мальчика, обратиться в дежурную часть УМВД России по Томской области по телефонам: «02», «112», 83822271220, 795002.

Кириллу на вид 13 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, левый глаз косит вправо.

Был одет в черную шапку, зеленую куртку с желтыми замками на карманах, на капюшоне коричневый мех, в болоньевые синие штаны и черные ботинки.

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