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06 мая,
2021
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В Томске полицейский, грубо задержавший мигранта в УФМС, получил предупреждение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудник полиции получил «предупреждение о неполном служебном соответствии» за спровоцированный конфликт с гражданином Узбекистана в миграционном центре. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В Томске полицейский, грубо задержавший мигранта в УФМС, получил предупреждение

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник с закрытым маской лицом просит проследовать за собой гражданина Узбекистана и требует, чтобы тот, помимо паспорта, предъявил водительское удостоверение. Войдя в один из кабинетов административного здания, сотрудник грубо задерживает мужчину. По данному факту СКР начал проверку.


Согласно сообщению областного УМВД,  сотрудники собственной безопасности регионального УМВД проверили действия полицейского. В ходе нее выяснилось, что «сотрудник при общении с гражданином спровоцировал конфликтную ситуацию, при этом имея реальную возможность её урегулировать».


В итоге данного полицейского привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Материалы проверки были переданы в областной СКР для  принятия решения в установленном законом порядке.


Добавим, что следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в превышении должностных полномочий. 


«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по результатам проверки размещенной в сети Интернет информации о применении насилия к иностранному гражданину в томском миграционном центре, на основании материалов ОРЧ СБ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения)», — говорится в сообщении пресс-службы томского СКР.


Отмечается, что полицейский « в отсутствии оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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