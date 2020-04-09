В Томске полицейские массово проверяют водителей и пешеходов на нарушение самоизоляции

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Сотрудники полиции массово проверяют водителей и пешеходов на предмет нарушения режима самоизоляции, который действует в Томской области с 31 марта до 22 часов 14 апреля включительно.

Фото: Регион-70

Так сотрудники ГИБДД проверяют водителей у улицы Красноармейской. Они перекрыли полосу для движения, образовалась пробка.

«Меня остановили около цота на Красноармейске, спросили с какой целью передвигаюсь по городу, спросили справку с работы, она имеется и отпустили. Инспектор гаи сказал, что с сегодняшнего дня в Томске изменили условия самоизоляции по приказу мэра. У кого нет справок с работы обязаны сидеть дома», — написала в группе «Регион-70» Наталья Локтионова.

Дежурят сотрудники ГИБДД на проспекте Ленина, площади Южной, улице Суворова (очевидцы пишут, что они останавливают машины с грязными номерами).

«На кольце на Южной стоит четыре экипажа. Тормозят всех подряд. Остановили, попросили предъявить справку, показали и отпустили», — написала Елена Холодова.

Фото: Регион-70

Проверяют полицейские не только водителей, но и пешеходов. Томич Алексей рассказал ТВ2, что 7 апреля на него составили протокол о нарушении самоизоляции, когда он выполнял упражнения в сквере на Кулагина. Сквер находится недалеко от дома Алексея.

«Я подошел к турнику и подтянулся несколько раз. Сразу подъехали полицейские на гражданской машине и сказали, что я нарушил часть 2 ст. 6.3 КоАП. На следующий день вызвали к участковому, чтобы я подписал уже перепечатанный протокол. Я сделал пометку в протоколе, что со ст. 6.3 не согласен. При этом в сквере было полно народу и стариков и детей».

По телефону горячей линии УМВД по Томской области +7 (999) 316-02-87 ТВ2 прокомментировали, что с сегодняшнего дня действительно начали штрафовать томичей по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Основание для штрафа — введенный в Томской области режим повышенной готовности и самоизоляции. Максимальный размер штрафа составляет 30 тысяч рублей, сообщили по телефону в полиции.

Статья 20.6.1 КоАП РФ Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ). Согласно документу, в таком случае штраф для граждан может составить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо рецидив обернутся штрафом для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.



Ранее на 10 тысяч рублей был оштрафован житель села Мельниково, который шел по улице и пил пиво.