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В Томске полицейские задержали мужчину, который на вокзале продавал контрафактные швейцарские часы

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Томские транспортные полицейские на вокзале Томск-II задержали молодого человека, который торговал контрафактными часами известного швейцарского бренда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские заметили 20-летнего томича в ходе проведения операции. Мужчину задержали, когда он показывал часы одному из покупателей. При задержании у продавца в рюкзаке изъяли больше десятка экземпляров наручных часов.

«Задержанный пояснил, что приобрел крупную партию часов в сети Интернет и различным способом реализовывал их для получения материальной выгоды. В договорных отношениях с правообладателем он не состоял, гарантию качества на продаваемую продукцию не предоставлял», — отмечено в пресс-релизе.

Так никаких договорных отношений не было, сумму ущерба, известной швейцарской компании составила почти 2,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование чужого товарного знака). Данная статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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