В Томске полицейские задержали двух мужчин, угонявших автомобили в Новосибирске

Томские полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в угоне автомобилей в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.

23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что двое неизвестных завладели ее автомобилем. Женщина разместила объявление о продаже своего автомобиля «Тойота Камри» на одном из интернет-сайтов. Через несколько дней появились потенциальные покупатели, которые предложили встретиться вечером. Во время осмотра мужчины попросили у продавца ключи от автомобиля, чтобы прокатиться. После чего они завели автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Еще одно аналогичное преступление было совершенно на следующий день, 24 января. Двое мужчин, под предлогом покупки другого автомобиля «Тойота Эстима», сели в машину и не вернулись.

Новосибирским полицейским позже поступила информация, что в Томске задержаны двое мужчин, подозреваемых в автоугонах.

«Задержанными оказались жители Томской области в возрасте 29 лет и 31 года, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность злоумышленников к хищениям транспортных средств в городе Новосибирске», — отмечается в пресс-релизе УМВД по Новосибирской области.

Сейчас возбуждены два уголовных дела по статье «Грабеж», подозреваемые заключены под стражу. Похищенные в Новосибирске автомобили возвращены владельцам. Расследование продолжается.