Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томске покажут лекцию токсиколога и медицинского блогера Алексея Водовозова про опасные пищевые добавки
Новости

В Томске покажут лекцию токсиколога и медицинского блогера Алексея Водовозова про опасные пищевые добавки

ТВ2 ТВ2

В Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска пройдет ИЦАЭ OPEN, сообщается на сайте центра. Посетители смогут посмотреть  открытую лекцию токсиколога и медицинского блогера Алексея Водовозова, а также поиграть в  ролевую игру «ARCTIC NOSTRA».

Автор:  realnoevremya.ru

Свои двери для посетителей ИЦАЭ откроет 2 декабря в 17.00: начнут работу интерактивные точки, фотозона и литературная гостиная. ИЦАЭ находится по адресу: площадь Ленина, 8.

«Параллельно в кинозале гости смогут посмотреть открытую лекцию российского научного журналиста и медицинского блогера, врача-терапевта вышей квалификационной категории, токсиколога Алексея Водовозова «Что нас не убивает, но это не точно». В новостях регулярно появляется информация об опасности очередного пищевого продукта, добавки с индексом «Е», ингредиента косметики или вакцин. Насколько обоснованы эти утверждения? Действительно ли существует нечто, что в относительно близкой исторической перспективе может если не уничтожить человечество как вид, то основательно проредить? И чего нужно бояться на самом деле? Об этом можно узнать из лекции Алексея Водовозова», — говорится в сообщении.

В 18:30 все желающие смогут сыграть в сюжетно-ролевую игру «ARCTIC NOSTRA», разработанную сетью Информационных центров по атомной энергии. За игровым столом встретятся игроки, которым предстоит выступить в роли капитанов атомных ледоколов или медведей-оборотней. Действие, по легенде, происходит в ледовом плену Арктики. В игре для победы капитанам ледоколов нужно будет вычислить всех медведей-оборотней, которые каждую ночь будут пытаться разграбить одно из судов.

Отмечается, что стать участником мероприятия могут только те, кто имеет сертификат о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19. Несовершеннолетние участники могут присутствовать при соблюдении санитарных требований.

Участие в мероприятии бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.