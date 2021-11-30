В Томске покажут лекцию токсиколога и медицинского блогера Алексея Водовозова про опасные пищевые добавки

В Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска пройдет ИЦАЭ OPEN, сообщается на сайте центра. Посетители смогут посмотреть открытую лекцию токсиколога и медицинского блогера Алексея Водовозова, а также поиграть в ролевую игру «ARCTIC NOSTRA».

Свои двери для посетителей ИЦАЭ откроет 2 декабря в 17.00: начнут работу интерактивные точки, фотозона и литературная гостиная. ИЦАЭ находится по адресу: площадь Ленина, 8.

«Параллельно в кинозале гости смогут посмотреть открытую лекцию российского научного журналиста и медицинского блогера, врача-терапевта вышей квалификационной категории, токсиколога Алексея Водовозова «Что нас не убивает, но это не точно». В новостях регулярно появляется информация об опасности очередного пищевого продукта, добавки с индексом «Е», ингредиента косметики или вакцин. Насколько обоснованы эти утверждения? Действительно ли существует нечто, что в относительно близкой исторической перспективе может если не уничтожить человечество как вид, то основательно проредить? И чего нужно бояться на самом деле? Об этом можно узнать из лекции Алексея Водовозова», — говорится в сообщении.

В 18:30 все желающие смогут сыграть в сюжетно-ролевую игру «ARCTIC NOSTRA», разработанную сетью Информационных центров по атомной энергии. За игровым столом встретятся игроки, которым предстоит выступить в роли капитанов атомных ледоколов или медведей-оборотней. Действие, по легенде, происходит в ледовом плену Арктики. В игре для победы капитанам ледоколов нужно будет вычислить всех медведей-оборотней, которые каждую ночь будут пытаться разграбить одно из судов.