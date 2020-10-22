В Томске «похоронили» медицину и привезли ее «гроб» к зданию областной администрации

Томичка Юлия Мустафина простилась с роддом № 4, который с 22 октября начнёт принимать больных коронавирусом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания Томской администрации «гроб медицины».

На деревянном гробу была установлена табличка «Томские чиновники похоронили медицину». Вокруг были установлены таблички с «похороненными учреждениями»: помимо 4 роддома, это Медсанчасть № 2, клиники СибГМУ, Больница скорой медицинской помощи.

«Для меня четвертый роддом — больше, чем просто роддом. Врачи — больше, чем врачи. Здесь родились мои трое детей. Ситуация, которая происходит сейчас, незаконна. Роддом ни в коем случае нельзя трогать. Все мы помним ситуацию, которая происходила годами ранее, с акушерскими клиниками СибГМУ. Мы потеряли эти клиники», — комментировала Юлия Мустафина ранее.

По данным властей, с 22 октября на базе родильного дома № 4 Томска для лечения больных COVID-19 будет развернуто 300 коек. Необходимость открыть госпиталь именно в роддоме, областные власти объяснили удобной логистикой и дефицитом свободных коек для лечения.



При этом, говорить о перепрофилировании роддома начали в конце сентяря. Большинство жителей Томска не поддержали такое решение. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали 40 тысяч человек.





28 сентября у роддома № 4 прошла акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.