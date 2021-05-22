В Томске погиб мотоциклист в ДТП с Volkswagen Touareg

Wolkswagen Touareg и мотоцикл Honda Shadow столкнулись поздно вечером на перекрестке улиц Красноармейской и Учебной в Томске. Мотоциклист погиб на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Фото: УМВД по Томской области
Фото: УМВД по Томской области
По предварительной информации, около 23 часов 10 минут 21 мая на регулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Учебной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen Touareg и мотоцикла Honda Shadow.
В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.
Мотоциклист Виктор Михайлов
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Требуется помощь очевидцев ДТП, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.