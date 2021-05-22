В Томске погиб мотоциклист в ДТП с Volkswagen Touareg

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Wolkswagen Touareg и мотоцикл Honda Shadow столкнулись поздно вечером на перекрестке улиц Красноармейской и Учебной в Томске. Мотоциклист погиб на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

По предварительной информации, около 23 часов 10 минут 21 мая на регулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Учебной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen Touareg и мотоцикла Honda Shadow.

В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.