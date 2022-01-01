В Томске подорожал проезд в общественном транспорте

С января 2022 года в Томске вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.
Согласно постановлению мэрии, с 2019 года предусмотрено ежегодное изменение стоимости проезда в автобусах и электротранспорте на один рубль до 2024 года. Так, с января 2022 года стоимость проезда пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов не должна превышать 24 рубля. Для женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше тариф составит — 21 рубль за одну поездку в автобусе, 19 рублей в электротранспорте.
При этом стоимость месячных проездных билетов на муниципальном транспорте с 1 января 2022 года останется неизменной – 800 рублей для школьников, студентов и членов многодетных семей, 1200 для остальных пассажиров, 360 рублей стоит проездной для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Проездные билеты будут выдаваться на месяц с неограниченным количеством поездок на двух видах электротранспорта.
«Тарифы установлены в форме предельных максимальных, что позволяет перевозчикам работать по стоимости как равной, так и ниже предельной. При этом согласно заключенным в 2019 году 5-летним муниципальным контрактам, представители транспортного бизнеса взяли на себя обязательства по улучшению качества пассажироперевозок», — подчеркивает мэрия.