В Томске подорожал проезд в общественном транспорте

С января 2022 года в Томске вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Согласно постановлению мэрии, с 2019 года предусмотрено ежегодное изменение стоимости проезда в автобусах и электротранспорте на один рубль до 2024 года. Так, с января 2022 года стоимость проезда пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов не должна превышать 24 рубля. Для женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше тариф составит — 21 рубль за одну поездку в автобусе, 19 рублей в электротранспорте.