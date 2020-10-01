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01 октября,
2020
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Новости

В Томске под суд пойдет омичка, обвиняемая в краже денег с банковских карт

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Омска, обвиняемой в кражах. В период с июля по сентябрь 2020 года в полицию с заявлениями о хищении денежных средств с банковских счетов обратились 25 жителей Томской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске под суд пойдет омичка, обвиняемая в краже денег с банковских карт

«По версии следствия, обвиняемая, находясь у себя дома в Омске, звонила на номера телефонов, которые брала на интернет сайте, где размещались объявление о продаже товаров. Женщина представлялась сотрудником банка и сообщала людям, что с их банковской карты происходит несанкционированная попытка снятия денежных средств, затем убеждала сообщить ей конфиденциальную информацию держателя карты, для сохранности денежных средств. Получив данные карты, у нее появлялась возможность удаленно управлять счетами и картами потерпевших. Обвиняемая заходила на сайт в сети Интернет, посредством которого можно переводить деньги с карты на карту или с карты на номер телефона. Затем вводила данные банковской карты, сумму перевода и просила потерпевших назвать код из смс-сообщения. И указанная в переводе сумма переводилась на счет ее знакомой, проживающей в Кургане, или на номер телефона», — говорится в сообщении.


Подруга, не подозревая о том, что участвует в мошенничестве, переводила поступившие деньги обратно обвиняемой. Ведь та ей объяснила, что деньги переводят должники. Обвиняемая свою вину признала полностью. Причиненный ущерб составил более 200 000 рублей.


В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд.


В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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