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В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова

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В Томске почтили память убитого семь лет назад политика Бориса Немцова. Цветы и памятные плакаты были размещены у Камня Скорби на площади Ново-Соборной.

Автор:  https://t.me/velvetstreet
Автор:  https://t.me/velvetstreet

При этом, изначально у Камня Скорби было размещено больше плакатов, в том числе и посвященный последним событиям на Украине. Однако позже их убрали.

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Бориса Немцова застрелили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве.  В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек: Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчик убийства и иные причастные лица не установлены до сих пор.

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