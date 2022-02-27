В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова

В Томске почтили память убитого семь лет назад политика Бориса Немцова. Цветы и памятные плакаты были размещены у Камня Скорби на площади Ново-Соборной.

При этом, изначально у Камня Скорби было размещено больше плакатов, в том числе и посвященный последним событиям на Украине. Однако позже их убрали.

Бориса Немцова застрелили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек: Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчик убийства и иные причастные лица не установлены до сих пор.