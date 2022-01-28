В Томске появился виртуальный музей подъездов

Идея возникла так. Я люблю ходить по городу и в один момент стал просто фотографировать интересные подъезды Томска. За год у меня накопилось больше 200 фотографий, получилась коллекция и я стал думать, куда это все деть, — рассказал ТВ2 Дмитрий Поляков. — Решил создать виртуальный музей. Раз это музей, то у всех экспонатов должны быть номера и оригинальные названия. Решил пусть будет у каждого подъезда свой цветовой код. Мне хотелось, чтобы это были не просто фотографии, а чтобы у каждого подъезда была своя мифология, интересная подача и красивая обертка. Есть ли где-то еще такие подъезды, не знаю. По результатам поверхностного мониторинга ничего подобного пока не нашел. Да, в Питере есть музей внутренностей подъездов, а вот музеев дверных, входных зон, не встретилось. Но даже если где-то и есть подобные музеи, то это не страшно, потому что я сконцентрировался именно на томских входных зонах, поэтому надеюсь, что этот проект станет уникальной изюминкой нашего города.