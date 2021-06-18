В Томске появились лжеволонтеры фондов «Обыкновенное чудо» и фонда Алены Петровой

Лжеволонтеры фондов «Обыкновенное чудо» и Алены Петровой заходят в общественный транспорт Томска и просят пассажиров помочь больным детям. «Мошенники прикрываются известными Томску именами. Хотя оба фонда давно не занимаются подобными сборами, деньги им подают. При мне "волонтер" фонда зашел в автобус, я стала объяснять, что этот сбор незаконен, на что одна из пассажирок сказала, что сердца у меня нет и я не думаю о помощи детям», — рассказала ТВ2 президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

Подобные уличные сборы через ящики-копилки запрещены Декларацией о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств. К этой декларации присоединились около трехсот НКО, в том числе почти все известные благотворительные фонды. В декларации прописано, что ни один честный фонд не собирает наличные на улице. Томское «Обыкновенное чудо» присоединилось к данной декларации и никогда не ведет сбор на улицах и в транспорте.