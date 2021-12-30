В Томске по нацпроекту отремонтируют Коммунальный мост и Кузовлевский путепровод

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Томске начнется ремонт путепровода на Кузовлевском тракте и капитальный ремонт Коммунального моста.

Аварийный путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта протяженностью почти 90 погонных метров отремонтируют и откроют для движения транспорта в 2022 году. На его ремонт из федерального бюджета выделено 52 млн рублей. На объекте отремонтируют переходные плиты, дорожную одежду, ограждение, укрепят конусы.

Путепровод сооружен в начале 1980-х годов и ни разу капитально не ремонтировался. В октябре 2020 года эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать сооружение даже для легкового транспорта.

Коммунальный мост через реку Томь капитально отремонтируют в 2022-2023 годах. На сооружении будут выполнены ремонт пролетного строения и мостового полотна, опор и конусов моста, переустройство инженерных коммуникаций, устройство дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Стоимость капремонта составит 1,209 млрд рублей.

Коммунальный мост введен в эксплуатацию в 1973 году. Последний его ремонт проводили в 2008 году. В 2017 году при обследовании объекта специалисты обнаружили дефекты в конструкции моста. Общая длина мостового перехода составляет 663,4 м.