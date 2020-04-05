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05 апреля,
2020
Новости

В Томске по громкой связи призывают горожан не покидать дома из-за коронавируса

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
6 часов назад

Томичей по громкой связи начали оповещать о необходимости оставаться дома. Горожане встречают машины УМВД с громкоговорителями в Томске. Корреспондент ТВ2 записал обращение силовиков. 

«Призываем вас ответственно отнестись к принимаемым мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции», — доносится из громкоговорителей. 


Сотрудники полиции с представителями Роспотребнадзора и Росгвардии ежедневно проверяют томичей, которые должны соблюдать карантин и режим самоизоляции.


За прошедшие сутки полицейские проверили  по месту пребывания около 500 томичей, выявили 11 нарушений карантина.


«Проверено более 560 заведений на предмет соблюдения установленного администрацией области запрета деятельности. Так, 3 апреля 2020 года по улице Карла Ильмера в Томске стражами порядка выявлен индивидуальный предприниматель, который осуществлял деятельность. Полицейские на ИП составили административный протокол», — отметили в пресс-службе УМВД. 


Всего за весь период сотрудники полиции выявили пять нарушений.


Сервис Яндекса, который высчитывает средний уровень городской активности, присвоил Томску средний индекс — три. Это значит, что людей на улицах не много. До эпидемии этот показатель равнялся единице.


Напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от  50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от  200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.


Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки.


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