В Томске по громкой связи призывают горожан не покидать дома из-за коронавируса

Томичей по громкой связи начали оповещать о необходимости оставаться дома. Горожане встречают машины УМВД с громкоговорителями в Томске. Корреспондент ТВ2 записал обращение силовиков.

«Призываем вас ответственно отнестись к принимаемым мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции», — доносится из громкоговорителей.





Сотрудники полиции с представителями Роспотребнадзора и Росгвардии ежедневно проверяют томичей, которые должны соблюдать карантин и режим самоизоляции.





За прошедшие сутки полицейские проверили по месту пребывания около 500 томичей, выявили 11 нарушений карантина.





«Проверено более 560 заведений на предмет соблюдения установленного администрацией области запрета деятельности. Так, 3 апреля 2020 года по улице Карла Ильмера в Томске стражами порядка выявлен индивидуальный предприниматель, который осуществлял деятельность. Полицейские на ИП составили административный протокол», — отметили в пресс-службе УМВД.





Всего за весь период сотрудники полиции выявили пять нарушений.





Сервис Яндекса, который высчитывает средний уровень городской активности, присвоил Томску средний индекс — три. Это значит, что людей на улицах не много. До эпидемии этот показатель равнялся единице.





Напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.





Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки.





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