В Томске планируют запретить рубку деревьев и строительство в пяти лесах

Пять зеленых пространств Томска получат статус городских лесов в следующем году. Сейчас специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства ведут подготовительные работы по лесоустройству. Планируется, что статус «городские леса» предполагает возможность заниматься на их территории научно-исследовательской деятельностью и отдыхать, позволит защитить лесные массивы от вырубки, застройки, складирования отходов.

В следующем году в мэрии хотят присвоить этот статус Сосновому бору, включая пос. Спутник, массивам в окрестностях пос. Кузовлево и Светлого, Апрель, Заварзино, деревни Лоскутово общей площадью свыше 726 Га. В настоящее время официально на кадастровый учет уже поставлен лес в пос. Аникино.



В рамках мероприятий по лесоустройству будут определены объемы существующих насаждений, площади проведенных вырубок, проведена космосъемка, составлены абрисы (ситуационные схемы), собрана информация о том, как изменилась территория за последние годы, в том числе после лесных палов и пожаров, в результате воздействия вредных организмов и пр. Эти работы выполнит подрядчик городской администрации.



«В лесных массивах, получивших статус городских лесничеств, невозможна передача земель в частную собственность, вырубка деревьев и строительство капитальных объектов», — уточняют в мэрии.





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