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Главная Новости В Томске перенесут остановку у ЦУМа
Новости

В Томске перенесут остановку у ЦУМа

ТВ2
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2 часа назад

Остановку общественного транспорта «ЦУМ», которая сейчас находится напротив торгового центра, перенесут ближе к колледжу социально-культурных технологий и инноваций (проспект Ленина, 125а), сообщает пресс-служба мэрия.

«Это решение продиктовано требованиями безопасности: остановка не должна находиться на Т-образном перекрестке. К тому же перенос остановки позволит увеличить пропускную способность проспекта Ленина», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Бригады подрядчика монтируют бордюры и укладывают выравнивающий слой асфальта. О точных сроках переноса остановки не сообщается.

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