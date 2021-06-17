В Томске перенесут остановку у ЦУМа

Остановку общественного транспорта «ЦУМ», которая сейчас находится напротив торгового центра, перенесут ближе к колледжу социально-культурных технологий и инноваций (проспект Ленина, 125а), сообщает пресс-служба мэрия.

«Это решение продиктовано требованиями безопасности: остановка не должна находиться на Т-образном перекрестке. К тому же перенос остановки позволит увеличить пропускную способность проспекта Ленина», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Бригады подрядчика монтируют бордюры и укладывают выравнивающий слой асфальта. О точных сроках переноса остановки не сообщается.