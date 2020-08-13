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13 августа,
2020
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В Томске передали в суд дело «о воре в законе»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске передали в суд дело «о воре в законе»

«По версии следствия, обвиняемый с 2013 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых «воров в законе», обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью», — говорится в пресс-релизе.


Отмечается, что свой авторитет фигурант использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей. Ему инкриминируют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).


Напомним, что  о задержании и аресте в Томске «вора в законе» стало известно в мае 2019 года. Речь шла о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.


Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России, пишет «Интерфакс».

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