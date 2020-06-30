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30 июня,
2020
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В Томске патрулируют места несанкционированного купания

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Сотрудники мэрии, ГИМС и частного охранного предприятия «Айсберг» патрулируют томские водоемы, сообщает городская администрация.


Рейды проводятся по правому берегу Томи в районе улиц Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берега Ушайки в микрорайоне Восточный, поселке Заварзино и Родионово, СТ «Восход - 1», Белого озера, озера Кудаутки, Сенной Курьи, Песчаного, Боярского, пер. Басандайскому в деревне Аникино. Считается, что на этих территориях купаться опасно.


Сообщается, что участники мобильных групп работают ежедневно, количество человек и техники для патрулирования увеличивается в выходные. Во время рейдов они рассказывают томичам об опасности купания в не отведенных для этого местах.


Отметим, вчера региональный МЧС сообщил от гибели ребенка, который купался в Томи в районе улицы Мельничной. СК возбудил по факту смерти уголовное дело. 

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