В Томске патрулируют места несанкционированного купания

Сотрудники мэрии, ГИМС и частного охранного предприятия «Айсберг» патрулируют томские водоемы, сообщает городская администрация.





Рейды проводятся по правому берегу Томи в районе улиц Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берега Ушайки в микрорайоне Восточный, поселке Заварзино и Родионово, СТ «Восход - 1», Белого озера, озера Кудаутки, Сенной Курьи, Песчаного, Боярского, пер. Басандайскому в деревне Аникино. Считается, что на этих территориях купаться опасно.







Сообщается, что участники мобильных групп работают ежедневно, количество человек и техники для патрулирования увеличивается в выходные. Во время рейдов они рассказывают томичам об опасности купания в не отведенных для этого местах.





Отметим, вчера региональный МЧС сообщил от гибели ребенка, который купался в Томи в районе улицы Мельничной. СК возбудил по факту смерти уголовное дело.



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