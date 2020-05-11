В Томске отремонтируют улицу 79-й Гвардейской Дивизии

Протяженность улицы 79-й Гвардейской дивизии составляет 1,55 км. На ней заменят дорожное покрытие на всей ширине проезжей части. До начала дорожного ремонта специалисты приведут в порядок объекты инженерной инфраструктуры. Один уже заменили; ремонт второго объекта запланировали на середину мая. Затем ремонтные работы продолжат выполнять дорожники.

В проекте «Улица Победы» участвуют регионы, реализующие национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники приводят в нормативное состояние улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны или Дня Победы.







Томская улица 79-й Гвардейской Дивизии названа в честь воинской части СССР в годы Великой Отечественной войны. 284-я стрелковая пехотная дивизия была сформирована в Томске 15 декабря 1941 года. Боевое крещение бойцы приняли в июне 1942 года под станицей Касторной, участвовали в боях за освобождение Правобережной Украины, Одессы и в штурме Берлина. На знамени 79-й Гвардейской дивизии четыре ордена — Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Александра Суворова и Ленина.







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