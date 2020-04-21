В Томске отремонтируют подъезды к медучреждениям

В Томске скорректировали план дорожного ремонта. В частности, в ближайшее время отремонтируют ямы на подъездах к больнице скорой медицинской помощи № 2 на ул. Олега Кошевого, на ул. И. Черных – на подъездах к МСЧ № 2 и к ОКБ, к стационару ДГБ № 2 на ул. Кривой и по ряду других адресов, сообщает пресс-служба мэрии.

За выходные асфальт уложили на ул. Говорова, в пер. Типографском, на ул. Кулева и ул. Советской. Экспресс-методом устранили дефекты дорожного полотна на ул. Рабочей, Салтыкова-Щедрина, Колхозная. Дорожные карты для укладки асфальта разработали на пер. Нахановича и Типографском, на ул. Пирогова, Советская, Белинского, Студенческая, Говорова и О. Кошевого.





«Я все выходные ездил по городу, и очевидно, что после зимы город нуждается в генеральной уборке. Конечно, в условиях самоизоляции о массовых субботниках речи не идет, но силами наших подрядчиков, специалистов УК, которые продолжают работы, и отдельных активных граждан, порядок наводить нужно. Техника «ТомскСАХ» в свою очередь продолжает мыть проезжую часть, тротуары, остановки, ограждения, чтобы убрать песок, пыль и грязь, скопившиеся за зиму. При низком автомобильном потоке в условиях самоизоляции этому ничего не препятствует», — цитирует пресс-служба слова Ивана Кляйна.





В ближайшее время начнутся торги по объектам благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на текущий год. Сейчас заключен контракт на продолжение работ по благоустройству улицы Усова. Работы здесь продолжит УФСИН. Подрядчик уже устранил ряд замечаний, выявившихся зимой.





В этом году предстоит благоустроить 16 пространств, восемь из них – переходящие объекты прошлого года. В частности, работы будут продолжены в Михайловской роще, на ул. Усова, в Березовой роще на Каштаке, в Сосновом бору и на других территориях. В числе новых пространств, которые будут благоустроены в 2020 году, Сквер Суворова, парк Победы, Пушкинский сквер, пространство у Дворца творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, лестничный спуск на перекрестке Трифонова и Плеханова.