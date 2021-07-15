В Томске отремонтируют лестницу к Воскресенской горе. Кузнечный взвоз ждет ремонта
В 2022 году в Томске отремонтируют деревянную лестницу с металлическими конструкциями, ведущую с Кузнечного взвоза на гору к Воскресенской церкви. Стоимость работ составит порядка 3 млн рублей. Сейчас власти города прорабатывают возможность комплексного ремонта Кузнечного взвоза. На эти работы необходимо минимум 80 млн рублей, сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Проект благоустройства сквера по Кузнечному взвозу и лестницы, соединяющей Кузнечный и Октябрьский взвозы разрабатывал Томский государственный архитектурно-строительный университет. В проект вошел сквер, диагональные тропинки по нему с местами для отдыха горожан и ремонт самой лестницы.
«От жителей были претензии, что по лестнице сложно подниматься, поэтому она будет полностью демонтирована и сложена в более долговечном и удобном формате для такого подъема. Под лестницей будет площадка из тротуарной плитки, далее проезжая часть как подъезд к близлежащим деревянным домам и ниже — сквер с диагональными дорожками. Трассировку сделали так, чтобы максимально сохранить существующие деревья», — рассказал декан архитектурного факультета Владимир Коренев.
Он подчеркнул, что лестница, идущая вдоль Кузнечного взвоза на подъем к зданию областного суда и Соляной площади, в проект не вошла. Так как она является частью уличной сети, то ее ремонт возможен только в рамках проведения капитального ремонта всего Кузнечного взвоза.
«Лестница, идущая вдоль Кузнечного взвоза — это часть улично-дорожной сети. И чтобы вкладывать туда деньги, нужно сделать капитальный ремонт всего взвоза, включая лестницу, другую сторону Кузнечного взвоза, поменять ограждения, отремонтировать подпорные стенки — там гранитный камень вываливается. Это серьезнейший проект, который должен быть связан с проезжей частью и решаться комплексно. И в этот комплекс должна войти площадка около ТГАСУ и площадка внизу, там где идет стрелка между улицей Большая Подгорная и Кузнечным взвозом. То есть, тогда это будет полноценный комплексный объект, в котором решатся все задачи - и транспорта, и пешеходов, и лестницы», — отметил Владимир Коренев.
Сейчас мэрия планирует предусмотреть деньги на разработку проектно-сметной документации. Если в бюджете на 2022 год эти деньги будут заложены, то к ремонту можно будет приступить в 2023 году. Так как ПСД не готова, то сказать точную стоимость работ сейчас нельзя. По оценка и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, на ремонт будет необходимо минимум 80 млн рублей.