В Томске отремонтируют лестницу к Воскресенской горе. Кузнечный взвоз ждет ремонта

В 2022 году в Томске отремонтируют деревянную лестницу с металлическими конструкциями, ведущую с Кузнечного взвоза на гору к Воскресенской церкви. Стоимость работ составит порядка 3 млн рублей. Сейчас власти города прорабатывают возможность комплексного ремонта Кузнечного взвоза. На эти работы необходимо минимум 80 млн рублей, сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Проект благоустройства сквера по Кузнечному взвозу и лестницы, соединяющей Кузнечный и Октябрьский взвозы разрабатывал Томский государственный архитектурно-строительный университет. В проект вошел сквер, диагональные тропинки по нему с местами для отдыха горожан и ремонт самой лестницы.

«От жителей были претензии, что по лестнице сложно подниматься, поэтому она будет полностью демонтирована и сложена в более долговечном и удобном формате для такого подъема. Под лестницей будет площадка из тротуарной плитки, далее проезжая часть как подъезд к близлежащим деревянным домам и ниже — сквер с диагональными дорожками. Трассировку сделали так, чтобы максимально сохранить существующие деревья», — рассказал декан архитектурного факультета Владимир Коренев.

Он подчеркнул, что лестница, идущая вдоль Кузнечного взвоза на подъем к зданию областного суда и Соляной площади, в проект не вошла. Так как она является частью уличной сети, то ее ремонт возможен только в рамках проведения капитального ремонта всего Кузнечного взвоза.