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Главная Новости В Томске отремонтируют лестницу к Воскресенской горе. Кузнечный взвоз ждет ремонта
Новости

В Томске отремонтируют лестницу к Воскресенской горе. Кузнечный взвоз ждет ремонта

Валентина Анкудинова
ТВ2 Валентина Анкудинова
8 часов назад

В 2022 году в Томске отремонтируют деревянную лестницу с металлическими конструкциями, ведущую с Кузнечного взвоза на гору к Воскресенской церкви. Стоимость работ составит порядка 3 млн рублей. Сейчас власти города прорабатывают возможность комплексного ремонта Кузнечного взвоза. На эти работы необходимо минимум 80 млн рублей, сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

Проект благоустройства сквера по Кузнечному взвозу и лестницы, соединяющей Кузнечный и Октябрьский взвозы разрабатывал Томский государственный архитектурно-строительный университет. В проект вошел сквер, диагональные тропинки по нему с местами для отдыха горожан и ремонт самой лестницы.

«От жителей были претензии, что по лестнице сложно подниматься, поэтому она будет полностью демонтирована и сложена в более долговечном и удобном формате для такого подъема. Под лестницей будет площадка из тротуарной плитки, далее проезжая часть как подъезд к близлежащим деревянным домам и ниже — сквер с диагональными дорожками. Трассировку сделали так, чтобы максимально сохранить существующие деревья», — рассказал декан архитектурного факультета Владимир Коренев.

Он подчеркнул, что лестница, идущая вдоль Кузнечного взвоза на подъем к зданию областного суда и Соляной площади, в проект не вошла. Так как она является частью уличной сети, то ее ремонт возможен только в рамках проведения капитального ремонта всего Кузнечного взвоза.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

«Лестница, идущая вдоль Кузнечного взвоза — это часть улично-дорожной сети. И чтобы вкладывать туда деньги, нужно сделать капитальный ремонт всего взвоза, включая лестницу, другую сторону Кузнечного взвоза, поменять ограждения, отремонтировать подпорные стенки — там гранитный камень вываливается. Это серьезнейший проект, который должен быть связан с проезжей частью и решаться комплексно. И в этот комплекс должна войти площадка около ТГАСУ и площадка внизу, там где идет стрелка между улицей Большая Подгорная и Кузнечным взвозом. То есть, тогда это будет полноценный комплексный объект, в котором решатся все задачи - и транспорта, и пешеходов, и лестницы», — отметил Владимир Коренев.

Сейчас мэрия планирует предусмотреть деньги на разработку проектно-сметной документации. Если в бюджете на 2022 год эти деньги будут заложены, то к ремонту можно будет приступить в 2023 году. Так как ПСД не готова, то сказать точную стоимость работ сейчас нельзя. По оценка и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, на ремонт будет необходимо минимум 80 млн рублей.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска
Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска
Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска
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