В Томске отменили концерт Долгополова, чьи шутки проверяет полиция
Стендап-комик Александр Долгополов отменил свой концерт в Томске после того, как полиция начала проверку его выступления. Александр Долгополов должен был выступить в Международном культурном центре НИ ТПУ 1 марта. Кроме того, концерты были отменены в Красноярске и в Иркутске.
«Дорогие друзья, к сожалению, из-за непредвиденных жизненных обстоятельств и ситуации, неподвластной нам, мы вынуждены отменить предстоящий концерт Саши Долгополова в Томске. Мы очень сожалеем и надеемся, что в скором времени сможем назначить новую дату концерта. Возврат билетов будет произведен автоматически. Еще раз просим прощения за предоставленные неудобства и надеемся на понимание. Большое спасибо!» — написали организаторы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Александр Долгополов покинул Россию. Один из жителей подмосковного Орехово-Зуево обратился в полицию, так как, по его мнению, комик на одном из своих концертов оскорбил чувства верующих. Его коллега, стендап-комик Илья Соболев поддержал Александра Долгополова в своем Инстаграме. Илья сказал, что история с Долгополовым «очень досадная и неприятная» для комедийного стендап-сообщества России. И рассказал о своем сне с Иисусом.
«Мне приснился Иисус. Он был, как на картинках, как на крестике: в халате, красивый. И он сказал мне: «Илюха, слушай, мне вот сейчас не до шуток про себя. Я пытаюсь не допустить третью мировую войну. Пытаюсь найти способ победить китайскую пневмонию. Пытаюсь найти несудимых министров в новый кабинет министров. Но, когда про меня шутят, мне приятно. Потому что про меня помнят! Меня уже как две тысячи лет нет, а про меня помнит молодежь! А все те, кто обижается на эти шутки, не такие классные, как ты и я, Илюха». Дал мне кулачком в кулачок, сел на «Победу» и улетел далеко, крутой парень. Поэтому... Ну, вы поняли», — сказал Илья Соболев.
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