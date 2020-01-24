В Томске отменили концерт Долгополова, чьи шутки проверяет полиция

Стендап-комик Александр Долгополов отменил свой концерт в Томске после того, как полиция начала проверку его выступления. Александр Долгополов должен был выступить в Международном культурном центре НИ ТПУ 1 марта. Кроме того, концерты были отменены в Красноярске и в Иркутске.

«Дорогие друзья, к сожалению, из-за непредвиденных жизненных обстоятельств и ситуации, неподвластной нам, мы вынуждены отменить предстоящий концерт Саши Долгополова в Томске. Мы очень сожалеем и надеемся, что в скором времени сможем назначить новую дату концерта. Возврат билетов будет произведен автоматически. Еще раз просим прощения за предоставленные неудобства и надеемся на понимание. Большое спасибо!» — написали организаторы в соцсети «ВКонтакте».





Ранее сообщалось, что Александр Долгополов покинул Россию. Один из жителей подмосковного Орехово-Зуево обратился в полицию, так как, по его мнению, комик на одном из своих концертов оскорбил чувства верующих. Его коллега, стендап-комик Илья Соболев поддержал Александра Долгополова в своем Инстаграме. Илья сказал, что история с Долгополовым «очень досадная и неприятная» для комедийного стендап-сообщества России. И рассказал о своем сне с Иисусом.