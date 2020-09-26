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26 сентября,
2020
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Новости

В Томске отменили футбольный матч из-за выявления больных COVID-19

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Матч «Томи» и «Шинника» не состоится из-за коронавируса. У представителей ярославского футбольного клуба обнаружили положительные тесты на коронавирус, сообщается в социальных сетях ФК «Томь». 

В Томске отменили футбольный матч из-за выявления больных COVID-19

В сообщении говорится, что ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о том, что в составе команды выявлено 12 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Решение государственного органа в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято.

Матч должен был состояться  26 сентября в рамках 12-го тура Олимп-ФНЛ. Команды должны были встретиться на томском стадионе «Труд».


Решение о судьбе встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.


Информацию для тех, кто уже приобрел билеты на матч, а также для владельцев комплексных билетов, ФК «Томь» разместит позже. 


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