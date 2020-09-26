В Томске отменили футбольный матч из-за выявления больных COVID-19

Матч «Томи» и «Шинника» не состоится из-за коронавируса. У представителей ярославского футбольного клуба обнаружили положительные тесты на коронавирус, сообщается в социальных сетях ФК «Томь».
В сообщении говорится, что ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о том, что в составе команды выявлено 12 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Решение государственного органа в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято.
Матч должен был состояться 26 сентября в рамках 12-го тура Олимп-ФНЛ. Команды должны были встретиться на томском стадионе «Труд».
Решение о судьбе встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Информацию для тех, кто уже приобрел билеты на матч, а также для владельцев комплексных билетов, ФК «Томь» разместит позже.
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