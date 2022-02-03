В Томске открываются мобильные ФАПы для пациентов с ОРВИ и коронавирусом

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19, заработал в микрорайоне Северный Парк. Прием будут вести медики Томской районной больницы с 9 до 15 часов ежедневно. В дальнейшем планируется подключить к работе еще два передвижных мобильных комплекса. Они будут работать в микрорайонах Радонежский и Зеленые Горки.

«Подключение к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией мобильных ФАПов — это еще один шаг, чтобы снизить колоссальную нагрузку, которую испытывает сейчас первичное звено здравоохранения, и повысить доступность медпомощи для пациентов», — пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Наталия Метелева.

Медики мобильного ФАПа будут осматривать пациентов, назначать лечение, открывать больничные листы. Там же можно будет сдать экспресс-тест на COVID-19 и бесплатно получить лекарственные препараты при положительном результате.

Находиться ФАП будет по адресу ул. Марины Цветаевой, возле дома № 3. Прием будет вестись по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Записаться на осмотр можно по телефону контактного центра (3822) 733-000.

Добавим, за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области вырос на 65% — было зарегистрировано почти 12 тысяч заболевших. Также растут и темпы заболевания ковидом. Накануне в регионе было зарегистрировано 660 случаев заболевания.