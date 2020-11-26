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26 ноября,
2020
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Новости

В Томске открывается первый ледовый городок

ТВ2
ТВ2
1 час назад

27 ноября в томском Горсаду откроется тематический ледовый городок «Зазеркалье Снежной Королевы», сообщает пресс-служба мэрии.


В этот же день начнет работать каток «Дворец Снежной королевы» с ледовыми дорожками по всему парку. Организаторы обещают обновленный размерный ряд коньков, теплый пункт проката и красочное оформление.

В Томске открывается первый ледовый городок
Фото: архивное фото

Как рассказали в мэрии, на центральной аллее Горсада в этом году расположатся новогодняя иллюминация, ледяные фигуры и сказочные фотозоны. Центром в парке станет резиденция Деда Мороза, которая размещается в домике в виде елки.


«Украсит парк и искусственная 8-метровая ель, которую установят внутри автодрома. На семейной площадке будет смонтирована большая ледяная чаша и тематическая фотозона «Трон Снежной Королевы». Также в Городском саду продолжат работу зимние аттракционы», — анонсирует мэрия.


Добавляется, что гости парка смогут согреться напитками из кофе-мобиля.

В Томске открывается первый ледовый городок

Отметим, главный ледовый городок Томска начнет работу на площади Ново-Соборной 3 декабря. На площади установят 24-метровую искусственной ель, которую несколько лет назад Томску подарила компания "Газпром трансгаз Томск".


«Помимо этого украшенные новогодние ели на территории района будут установлены на набережной реки Ушайки , в переулке Плеханова, в "Почтамтском" и в "Пушкинском скверах , на проспекте Фрунзе, 46 и у "Киномира". Также жители украсят 15 живых елок, которые были ранее высажены во дворах по городской программе "Формирование современной городской среды», — рассказала глава Советского района Оксана Рубцова.


Также в Советском районе появятся светодиодные фонтаны, смонтированные за счет средств спонсоров: компании ТДСК на кольце улицы Елизаровых и проспекта Фрунзе, а также «Горсети», у здания на Шевченко, 62.


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