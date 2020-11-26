В Томске открывается первый ледовый городок

В этот же день начнет работать каток «Дворец Снежной королевы» с ледовыми дорожками по всему парку. Организаторы обещают обновленный размерный ряд коньков, теплый пункт проката и красочное оформление.

Как рассказали в мэрии, на центральной аллее Горсада в этом году расположатся новогодняя иллюминация, ледяные фигуры и сказочные фотозоны. Центром в парке станет резиденция Деда Мороза, которая размещается в домике в виде елки.





«Украсит парк и искусственная 8-метровая ель, которую установят внутри автодрома. На семейной площадке будет смонтирована большая ледяная чаша и тематическая фотозона «Трон Снежной Королевы». Также в Городском саду продолжат работу зимние аттракционы», — анонсирует мэрия.





Добавляется, что гости парка смогут согреться напитками из кофе-мобиля.