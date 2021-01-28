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28 января,
2021
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В Томске открывается фотовыставка о медиках, работающих в «‎красной зоне»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова открывается фотовыставка «Красная зона». На ней представлены фотоработы, посвященные медикам, работающим в респираторных госпиталях.

В Томске открывается фотовыставка о медиках, работающих в «‎красной зоне»

По словам организаторов, Сибирской школы фотографии, проектов они хотели показать силу и гибкость медиков, которые не оставили свою работу и продолжили помогать людям, несмотря на сложности. Герои работ фотографов — сотрудники томской Больницы скорой помощи.


«Меня всегда вдохновляли врачи, когда-то я и сама хотела пойти учиться на хирурга. Поэтому идея организовать документальный фотопроект пришла давно. Выставку открывают фотографии, которые мы с фотографом Ярославом Бушовым делали в операционных БСМП еще до пандемии. Фотографии в условиях респираторного госпиталя делала уже я и была поражена, как сильно изменилась специфика работы. Но при этом врачи, которые до пандемии самоотверженно спасали пациентов после тяжелейших травм, теперь также самоотверженно борются за жизни пациентов с коронавирусом. Я сама перенесла ковид и благодарна врачам за их самоотдачу и профессионализм», – рассказала Дарья Андреева, руководитель Сибирской школы фотографии.


В будущем организаторы хотят сделать цикл фотовыставок, посвященных медикам.


Отметим, в краеведческом музее выставка будет работать с 30 января по 28 февраля со вторника по воскресенье, 10.00 до 18.00.  Вход свободный.

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