В Томске открывается фотовыставка о медиках, работающих в «‎красной зоне»

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова открывается фотовыставка «Красная зона». На ней представлены фотоработы, посвященные медикам, работающим в респираторных госпиталях.

По словам организаторов, Сибирской школы фотографии, проектов они хотели показать силу и гибкость медиков, которые не оставили свою работу и продолжили помогать людям, несмотря на сложности. Герои работ фотографов — сотрудники томской Больницы скорой помощи.





«Меня всегда вдохновляли врачи, когда-то я и сама хотела пойти учиться на хирурга. Поэтому идея организовать документальный фотопроект пришла давно. Выставку открывают фотографии, которые мы с фотографом Ярославом Бушовым делали в операционных БСМП еще до пандемии. Фотографии в условиях респираторного госпиталя делала уже я и была поражена, как сильно изменилась специфика работы. Но при этом врачи, которые до пандемии самоотверженно спасали пациентов после тяжелейших травм, теперь также самоотверженно борются за жизни пациентов с коронавирусом. Я сама перенесла ковид и благодарна врачам за их самоотдачу и профессионализм», – рассказала Дарья Андреева, руководитель Сибирской школы фотографии.





В будущем организаторы хотят сделать цикл фотовыставок, посвященных медикам.





Отметим, в краеведческом музее выставка будет работать с 30 января по 28 февраля со вторника по воскресенье, 10.00 до 18.00. Вход свободный.