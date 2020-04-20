В Томске открылся штаб помощи бизнесу

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При томском отделении «Деловой России» открылся штаб помощи бизнесу. Специалисты готовы оказать комплексную поддержку предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. В частности, один из экспертов штаба — арбитражный управляющий Павел Песоцкий считает, что банкротство — «это последнее, что нужно сейчас предлагать бизнесу». Приводим целиком комментарий арбитражного управляющего:

«Я работаю «в банкротстве» 10 лет и впервые я считаю именно так. Люди не были готовы к тому, что происходит, всем страшно, непонятно. И сейчас говорить: «Друзья, давайте банкротиться» — это, наверное, последнее, что мы как специалисты должны делать.

Наоборот, наша задача сейчас стать антикризисными менеджерами, помочь клиентам собраться с мыслями, задать им правильные вопросы: где сейчас Ваш бизнес, какие есть издержки, от чего мы можем отказаться, как минимизировать убытки, есть ли механизмы сохранить штат?

При этом, наша задача сформировать несколько сценариев: что мы будем делать, если ситуация с вирусом продлится до 1 мая, до 1 июня и так далее?

Трезво оценив ситуацию, мы должны сформировать план А, план В и план С. Банкротство нужно не всем. Государство предлагает меры поддержки для бизнеса. План А — это эффективно воспользоваться этими мерами.

Но если есть понимание, что план А не сработает — например, в ситуации, когда компания и до кризиса испытывала сложности, а кризис фактически лишает ее последнего шанса? Тогда вопрос — а есть ли смысл спасать такую компанию? А главное, не вредно ли ее спасать?

Я не раз видел, как собственники, не понимая или не желая признаться себе в том, что компания нежизнеспособна, продолжают ее «реанимировать». Они вкладывают в нее все свои средства, беря на себя дополнительные обязательства, но ситуация не меняется. Все происходит по нарастающей и получается эффект «мыльного пузыря», который лопнет. Но только тогда последствия будут гораздо более критичными, чем могли бы быть. Важно вовремя остановиться…

Возможно, для кого-то планом Б станет банкротство. Важно понимать, что банкротство может быть разным. Это может быть — конец бизнеса, а может быть его следующий этап. Да, возможно, в другом формате, в другом масштабе. Но банкротство может стать инструментом сохранения возможности продолжить деятельность.

Самый показательный пример «спасительного банкротства» в моей практике — это «Томская лампочка», когда в ходе процедуры удалось продолжить вести производственную деятельность, признать необоснованными требования ряда кредиторов, а с остальными достигнуть соглашения и в итоге все это позволило выйти из процедуры, исполнив все обязательства должника. Сейчас предприятие живет и успешно работает.

Я вообще считаю, что в этом и есть его цель, а не в том, чтобы «сливать» долги, как это принято считать сейчас. Здесь важно своевременно обратиться за помощью. Риски при банкротстве есть всегда, как и в предпринимательской деятельности их не может не быть. Здесь важно уметь этими рисками управлять. Последнее время мы уже наблюдали тенденцию к тому, что кредиторы, по крайней мере, крупные — банки, большие компании, стали более гибкими по отношению к своим должникам.

Задача управляющего — провести процедуру банкротства, чтобы не просто все распродать по бросовым ценам, а так, чтобы и кредиторы получили максимально возможное погашение своих обязательств, и должник смог сохранить репутацию и возможность продолжить деятельность.

Потому, что продолжать ее кто-то должен, экономика должна работать. Я считаю, что сегодня каждый должен помогать тем, что умеет, поэтому я поддержал инициативу томского отделения Деловой России и вошел в состав экспертов штаба помощи бизнесу, организованного отделением.

В рамках работы штаба мы готовы оказать комплексную поддержку, помочь разобраться в ситуации и сформулировать для Вашего бизнеса план А и план Б».

Павел Песоцкий подчеркивает, что работа штаба осуществляется на безвозмездной основе.

Штаб проводит очные и онлайн-консультации для действующих предпринимателей. Подать заявку на консультацию: WhatsApp: +7 913 850 0410 Skype: Belyankoeg E-mail: shtab@belyanko.ru Через форму обратной связи на сайте belyanko.ru

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