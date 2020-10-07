В Томске открылся ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний

В Северном медицинском городке Томска открылся центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Инвестор вложил в строительство и оснащение центра около 600 миллионов рублей.

В новом здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместились диагностическое и поликлиническое отделения. Помимо позитронно-эмиссионной томографии, в центре доступна высокоточная диагностическая визуализация на аппаратах МРТ, МСКТ, УЗИ экспертного класса. В поликлинике центра будут консультировать врачи-специалисты разного профиля: онколог, невролог, нейрохирург, гинеколог, уролог, терапевт, травматолог.





Центр будет заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также здесь могут оказывать помощь людям с болезнями сердца, головного мозга и другими. По оценкам, в год обследоваться в центре смогут семь тысяч человек: по направлению врача и полису ОМС.





В перспективе в центре может быть открыта своя лаборатория по производству радиофармпрепаратов для проведения исследований.