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07 октября,
2020
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Новости

В Томске открылся ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Северном медицинском городке Томска открылся центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Инвестор вложил в строительство и оснащение центра около 600 миллионов рублей.

В Томске открылся ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний
Фото: администрация Томской области

В новом здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместились диагностическое и поликлиническое отделения. Помимо позитронно-эмиссионной томографии, в центре доступна высокоточная диагностическая визуализация на аппаратах МРТ, МСКТ, УЗИ экспертного класса. В поликлинике центра будут консультировать врачи-специалисты разного профиля: онколог, невролог, нейрохирург, гинеколог, уролог, терапевт, травматолог.


Центр будет заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также здесь могут оказывать помощь людям с болезнями сердца, головного мозга и другими. По оценкам, в год обследоваться в центре смогут семь тысяч человек: по направлению врача и полису ОМС.


В перспективе в центре может быть открыта своя лаборатория по производству радиофармпрепаратов для проведения исследований. 

Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области

О том, как вовремя обнаружить рак, какие обследования проходить и какова статистика по Томской области, читайте в первом материале ТВ2, опубликованном в рамках спецпроекта «ОНКОЛОГиЯ».

Рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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