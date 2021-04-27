В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер

Продуктовый дискаунтер сети «Первоцен» от группы компаний «Лама» открылся в торговом центре «Город» на Герцена, 61/1.
«Первоцен» — это более 1000 квадратных метров выгодных цен на продукты, бытовую химию, детское питание, косметику, белье, хозяйственные товары, зоотовары, автотовары. Дискаунтеру удается поддерживать низкие цены за счет экономии на выкладке товара и низких расходов на витринное оборудование. Здесь нет акций и системы дисконтных карт, потому что каждый товар уже продается по «акционной цене» с минимальной наценкой.
Приходите и убедитесь в этом сами!
Новый «Первоцен» расположен в удобном месте – как для томичей, которые передвигаются по городу на общественном транспорте, так и для автолюбителей. У магазина удобный сквозной проезд сразу с двух улиц – Енисейской и Герцена и парковка на 300 машиномест.
Следите за акциями дискаунтера «Первоцен» на сайте и в соцсетях ТЦ «Город»:
Tcgorod.ru
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