В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер

«Первоцен» — это более 1000 квадратных метров выгодных цен на продукты, бытовую химию, детское питание, косметику, белье, хозяйственные товары, зоотовары, автотовары. Дискаунтеру удается поддерживать низкие цены за счет экономии на выкладке товара и низких расходов на витринное оборудование. Здесь нет акций и системы дисконтных карт, потому что каждый товар уже продается по «акционной цене» с минимальной наценкой.



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