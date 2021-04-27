Добрые новости
27 апреля,
2021
10
фото
Новости

В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Продуктовый дискаунтер сети «Первоцен» от группы компаний «Лама» открылся в торговом центре «Город» на Герцена, 61/1. 


В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер

«Первоцен» — это более 1000 квадратных метров выгодных цен на продукты, бытовую химию, детское питание, косметику, белье, хозяйственные товары, зоотовары, автотовары. Дискаунтеру удается поддерживать низкие цены за счет экономии на выкладке товара и низких расходов на витринное оборудование. Здесь нет акций и системы дисконтных карт, потому что каждый товар уже продается по «акционной цене» с минимальной наценкой.


Приходите и убедитесь в этом сами!


В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер
В Томске открылся новый продуктовый дискаунтер

Новый «Первоцен» расположен в удобном месте – как для томичей, которые передвигаются по городу на общественном транспорте, так и для автолюбителей. У магазина удобный сквозной проезд сразу с двух улиц – Енисейской и Герцена и парковка на 300 машиномест. 


Следите за акциями дискаунтера «Первоцен» на сайте и в соцсетях ТЦ «Город»: 


Tcgorod.ru
ВКонтакте
Инстаграм



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.