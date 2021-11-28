В Томске открылся зимний спортивный сезон. Где можно взять лыжи и коньки напрокат?

В эти выходные в Томске официально открылся зимний спортивный сезон. Это значит, что начали работу основные пункты проката инвентаря — лыж и коньков. Рассказываем, где и что можно взять в аренду, чтобы провести время активно на свежем воздухе.

Как рассказали в мэрии, 27 ноября начали работать сразу семь лыжных баз города. Это освещенные лыжные трассы:

• Тропа здоровья на стадионе «Политехник», лыжи выдают в прокат в здании лыжной базы по улице 19 Гвардейской дивизии, 13. База работает ежедневно с 9 до 17. В наличии беговые лыжи для взрослых и детей с трех лет. На лыжной базе напоминают, что услуги на университетских объектах предоставляются лишь тем, у кого есть документы о вакцинации или перенесенном заболевании.

• Лыжная трасса в Сосновом бору. Пункт проката работает с понедельника по воскресенье с 8 до 21. На базе есть возможность позаниматься с инструктором. Уточнить информацию можно на сайте парка отдыха.

• Лыжная база «Метелица» в Академгородке на улице Королева, 13. На беговых лыжах можно покататься на склоне неподалеку от лыжной базы, она работает при ДЮСШ зимних видов спорта. Время работы пункта проката: Вторник-Пятница с 9 до 22 часов. Суббота, воскресенье, праздничные дни с 10 до 19 часов. Освещенная лыжная трасса работает по такому же расписанию. Протяженность самой длинной оборудованной трассы - 5 километров.

Также на территории Академгородка можно покататься на горных лыжах и на сноуборде — в Горнолыжном парке спорта и отдыха, гора «Балетка». Пункт проката инвентаря здесь работает с понедельника по пятницу с 18 до 22 часов. В выходные с 10 до 22 часов. Горнолыжная трасса имеет длину 500 метров, бугельный подъемник и освещение.

• Лыжная база на стадионе «Кедр». Пункт проката инвентаря работает 9 до 18:45. Информацию можно уточнить у администратора по телефону: 25-06-17.

• Лыжная база Черемушки, находится на окраине микрорайона Черёмушки, на вершине горнолыжного склона в Солнечной роще. «На горнолыжном склоне базы установлен подъёмник, есть возможность заниматься на горных лыжах и на сноуборде. Для сноубордистов установлено 5 джибинговых фигур, открыт пункт проката беговых лыж и сноубордов, работает детская секция горных лыж», — говорится на сайте базы. На базе есть круговая лыжня в 2 километра, с петлей - три километра. База работает до 20 часов, находится по адресу: Иркутский тракт, 105.

• Лыжная база ТГУ находится на улице Федора Лыткина, 14. Работает, по данным открытых источников, до 18 часов.

•Лыжная база ТУСУРа предоставляет лыжи для сотрудников, студентов и их родственников. Работает в будние дни с 10 до 14, в выходные – с 10 до 15 по документам (паспорт или пропуск). Находится по улице 19 Гвардейской дивизии, 9а.