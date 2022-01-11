Новый пункт регистрации автомобилей и отмена техосмотра. Что в регионе изменилось для водителей

Зарегистрировать автомобиль с 10 января 2022 года можно в многофункциональном центре на улице Пушкина, 63/5, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. Получить данную услугу в МФЦ можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов.

Получить услугу через МФЦ возможно по предварительной запись по телефону: 8-800-350-0850. Кроме того, на прием в многофункциональный центр можно записаться на сайте МФЦ , либо при личном обращении посредством системы электронной очереди.

Также в Томске можно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на Иркутском тракте, 79, и в МФЦ на проспекте Фрунзе, 103 Д (бизнес-центр «Красное знамя»).

Добавим, что с 2022 года в России изменились требования к регистрации транспортных средств и прохождению технического осмотра. Согласно новым правилам, личный транспорт не подлежит обязательному техосмотру.

Периодичность техосмотра будет зависеть от года выпуска автомобиля и от целей эксплуатации. Чтобы использовать личный автомобиль, эксплуатируемый больше 10 лет в служебных целях, нужно проходить техосмотр ежегодно. Такси и автобусы, выполняющие перевозку пассажиров, при условии, что транспортному средству не

более 5 лет, обязаны проходить технический осмотр ежегодно, старше пяти лет, — раз в полгода.

Изменения касаются и регистрации автомобилей в ГИБДД: теперь в число документов, которые понадобятся для постановки на учет или смены владельца

транспорта, входит действующая диагностическая карта. Данные требования относится к транспортным средствам старше четырех лет.

Для регистрации изменений в конструкции автомобиля в ГИБДД предоставление диагностической карты стало обязательным условием. В данном случае год

выпуска автомобиля роли не играет.

Водителей за непройденный обязательный техосмостр с 1 марта 2022 года ждет штраф в 2000 рублей.