В Томске открылся пункт самовывоза лекарств от COVID-19

В Губернской аптеке Томска (пр. Ленина, 54) открылся пункт самовывоза лекарств от COVID-19 для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому.

Получить медикаменты после назначения лечащего врача могут родственники или знакомые заболевших с понедельника по субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье — с 10 до 18 часов. Также лекарственные препараты продолжают доставлять на дом волонтеры.

При обращении в пункт выдачи лекарств родственникам необходимо предъявить сотруднику аптеки специальную памятку, в которой указаны данные заболевшего и получателя лекарств, а также документ, удостоверяющий личность получателя.

Памятка выдается врачом на первичном осмотре пациента на дому в случае получения положительного экспресс-теста на коронавирус.

В облздраве подчеркнули, что лекарственные препараты также выдаются на приеме у врача в случае положительного экспресс-теста в центрах неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19 на базе третьей горбольницы (пр. Ленина, 12), в поликлинике № 10 (пр. Мира,17) и МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156). Также медикаменты выдаются при самообращении в мобильные ФАПы, которые работают в микрорайонах Зеленые Горки и Северный Парк.