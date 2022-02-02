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В Томске открылся новый регистрационный пункт ГИБДД

ТВ2 Елена Бронникова

Новое отделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела областного ГИБДД открылось в Томске, сообщает региональное УМВД. Оно работает на улице Баумана, 18, строение 1 со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12 до 13 часов.

 

«Государственную услугу, связанную с регистрационными действиями автомототранспортных средств в Томске, также можно получить в регистрационном подразделении ГИБДД на Иркутском тракте, 79, и в МФЦ на улице Пушкина, 63/5, и проспекте Фрунзе, 103д (бизнес-центр «Красное знамя»)», — уточнили в полиции.

Воспользоваться услугой в МФЦ можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. Предварительная запись ведется по телефону 8-800-350-08-50, а также на сайте.  В МФЦ процедура оформления автомобилей на регистрационный учет проходит в том же порядке, что и в Госавтоинспекции.

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