В Томске открыли сбор предложений по ремонту второстепенных дорог

Центр управления регионом (ЦУР) Томской области по поручению губернатора Сергея Жвачкина начал сбор предложений по ремонту томских дорог второй и третьей категорий, а также межквартальных проездов.

Предложения от томичей будут принимать до 20 декабря. Параллельно ЦУР будет проводить в соцсетях социологическое исследование на тему качества дорог в городе.

Адреса, по которым необходимо провести ремонт дорожного полотна, можно прислать в комментарии к посту ЦУР в Telegram или оставить под любым постом в Одноклассниках, Вконтакте и Instagram, добавив хэштег #дорогатомск70. Также свои предложения томичи могут отправить на электронную почту dorogatomsk@gmail.com.

В прошлый четверг, 25 ноября, Сергей Жвачкин предложил томичам принять участие в подготовке программы ремонта второстепенных дорог. «Состояние второстепенных дорог всегда было ответственностью городской власти, но мы обещали томичам навести в городе порядок и слово сдержим. Надеюсь, областные депутаты меня поддержат, и средства Томск получит. Но вот какие дороги будут ремонтироваться на областные деньги — должны решить не чиновники, а сами томичи», — заявил губернатор.

Ранее Сергей Жвачкин ответил на слова спикера Гордумы Чингиса Акатаева, который предложил областным властям увеличить долю софинансирования по проекту «Безопасные и качественные дороги», чтобы город мог направить освободившиеся средства на ремонт дорог второй и третьей категорий. Губернатор заявил, что «финансовое здоровье муниципалитетов гораздо лучше, чем региона», в том числе потому, что область взяла на себя расходы на выполнение «Майских указов» президента. При этом Сергей Жвачкин отметил, что область согласна выделить деньги на ремонт городских дорог второй и третьей категории при наличии подготовленной программы ремонта.