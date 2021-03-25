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25 марта,
2021
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Новости

В Томске открыли приют для юных матерей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Приют «Маленькая мама» для несовершеннолетних и юных матерей, в том числе выпускниц детдомов, оказавшихся в сложной ситуации,  открылся в Томске.  Приют открыли при содействии фонда «Право на детство».

В Томске открыли приют для юных матерей

Ранее сообщалось, что томский благотворительный фонд открыл кризисный центр «Маленькая мама», который оказывает помощь беременным женщинам и матерям в возрасте от 16 до 23 лет, находящимся в сложной жизненной ситуации. В 2018 году мэрия предоставила центру на безвозмездной основе одноэтажное кирпичное здание бывшей прачечной, которая обслуживала больницу.


«Раньше мы снимали кризисные квартиры, но не все арендодатели готовы были с нами официально заключать договора. Некоторые не готовы были сдавать квартиры семье с маленьким ребенком. Поэтому мы поняли, что нам нужно здание под приют. Мы нашли здание, которое шесть лет было бесхозным. Никто не решался его брать и приводить в порядок. Мы взяли это помещение, и в течение трех лет мы его облагораживали. Приводили в порядок, подключали коммуникации и свет», — рассказала директор фонда «Право на детство» Мария Романова.

В Томске открыли приют для юных матерей
В Томске открыли приют для юных матерей
В Томске открыли приют для юных матерей

Первые жильцы появятся в приюте в апреле, сейчас уже есть три претендентки на проживание. В приюте четыре комнаты, шесть спальных мест, два санузла, кухня и офис для администрации.


«Причины, по которым девушка может отказаться от своего ребенка, могут быть разные: конфликт в семье, отказ отца ребенка нести ответственность. Потом это может быть выпускница детдома, которая до сих пор не имеет своего жилья. В общежитии она жить не может из-за маленького ребенка. Случаи очень разные, и к каждой девушке мы ищем свой подход», — отметила Мария Романова.


Добавим, что будущие юные матери, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обращаться в благотворительный фонд «Право на детство» по телефону 8 (3822) 535-101.

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