В Томске открыли приют для юных матерей

Приют «Маленькая мама» для несовершеннолетних и юных матерей, в том числе выпускниц детдомов, оказавшихся в сложной ситуации, открылся в Томске. Приют открыли при содействии фонда «Право на детство».

Ранее сообщалось, что томский благотворительный фонд открыл кризисный центр «Маленькая мама», который оказывает помощь беременным женщинам и матерям в возрасте от 16 до 23 лет, находящимся в сложной жизненной ситуации. В 2018 году мэрия предоставила центру на безвозмездной основе одноэтажное кирпичное здание бывшей прачечной, которая обслуживала больницу.





«Раньше мы снимали кризисные квартиры, но не все арендодатели готовы были с нами официально заключать договора. Некоторые не готовы были сдавать квартиры семье с маленьким ребенком. Поэтому мы поняли, что нам нужно здание под приют. Мы нашли здание, которое шесть лет было бесхозным. Никто не решался его брать и приводить в порядок. Мы взяли это помещение, и в течение трех лет мы его облагораживали. Приводили в порядок, подключали коммуникации и свет», — рассказала директор фонда «Право на детство» Мария Романова.