В Томске открыли два дополнительных кабинета серопрофилактики и еще один пункт

Также с 21 мая в Томске откроется еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослого населения — в поликлинике № 4 (улица Интернационалистов, 2а).

Межвузовская поликлиника сегодня, 19 мая, открыла еще два кабинета в пункте серопрофилактики, чтобы разгрузить имеющиеся. Эти кабинеты будут работать во время наибольшего наплыва пациентов, с 16 до 24 часов каждый день, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Ранее томичи жаловались на очереди в пункте серопрофилактики в Межвузовской поликлинике и говорили, что вынуждены ждать приема несколько часов, а в отделении в выходные работал только один человек. Тогда обладминистрация приняла решение открыть еще один круглосуточный пункт в поликлинике № 3 на улице Профсоюзной. Но жалобы на очереди в пунктах продолжают поступать в редакцию ТВ2.





По словам и.о. главвврача Межвузовской поликлиники Марины Мусиной, несмотря на открытие дополнительного пункта в другом медучреждении, люди по привычке едут к ним.





По информации Роспотребнадзора на 14 мая, с начала эпидсезона в медорганизации области обратились 8201 человек, пострадавших от клещей, в том числе 2231 ребенок. В 2019 году в это же время ведомство сообщало о 3044 обращениях, 702 раза клещи присасывались к детям.









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После жалоб томичей откроют еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых



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