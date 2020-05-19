Добрые новости
19 мая,
2020
1
фото
Новости

В Томске открыли два дополнительных кабинета серопрофилактики и еще один пункт

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Межвузовская поликлиника сегодня, 19 мая, открыла еще два кабинета в пункте серопрофилактики, чтобы разгрузить имеющиеся. Эти кабинеты будут работать во время наибольшего наплыва пациентов, с 16 до 24 часов каждый день, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».


Также с 21 мая в Томске откроется еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослого населения — в поликлинике № 4 (улица Интернационалистов, 2а).

В Томске открыли два дополнительных кабинета серопрофилактики и еще один пункт

Ранее томичи жаловались на очереди в пункте серопрофилактики  в Межвузовской поликлинике и говорили, что вынуждены ждать приема несколько часов, а в отделении в выходные работал только один человек. Тогда обладминистрация приняла решение открыть еще один круглосуточный пункт в поликлинике № 3 на улице Профсоюзной. Но жалобы на очереди в пунктах продолжают поступать в редакцию ТВ2.


По словам и.о. главвврача Межвузовской поликлиники Марины Мусиной, несмотря на открытие дополнительного пункта в другом медучреждении, люди по привычке едут к ним.

По информации Роспотребнадзора на 14 мая, с начала эпидсезона в медорганизации области обратились 8201 человек, пострадавших от клещей, в том числе 2231 ребенок. В 2019 году в это же время ведомство сообщало о 3044 обращениях, 702 раза клещи присасывались к детям.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клещи в городе: томичи жалуются на небезопасность общественных пространств

В этом году больше городских территорий обработают от клещей
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактики в Томске

После жалоб томичей откроют еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых

ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.