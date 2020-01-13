В Томске открыли администрацию Васюганского заповедника
Новую федеральную структуру — администрацию Васюганского природного заповедника – открыли по инициативе Министерства ресурсов России.
Директором администрации станет Ольга Антошкина, которая, по данным обладминистрации, более 20 лет отдала работе по его организации.
«Наши приоритетные задачи – сохранение природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, а также государственный экологический мониторинг. Большую работу планируем в части экологического просвещения населения и развития внутреннего туризма. Однако перед этим предстоит решить вопросы по охране территории заповедника и формирования его штата. Госзадание на текущий год мы получим до конца января», — поделилась Ольга Антошкина.
Сам государственный природный заповедник «Васюганский» учрежден постановлением правительства 16 декабря 2017 года. Он занимает 614,8 тысячи гектаров – в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га).
Напомним, ранее Томская область обращалась к Дмитрию Медведеву с предложением разместить офис заповедника на территории Томской области. Инициативу поддержало Министерство природных ресурсов и экологии и посчитало, что офис будет целесообразно разместить в Томске.
Для справки: Большое Васюганское болото, расположенное в центральной части Обь-Иртышского междуречья в пределах Васюганской равнины, включено в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Большое Васюганское болото аккумулирует в год от 3 до 10 млн тонн углекислого газа и продуцирует 1,4-4 млн тонн кислорода, является хранилищем 400 куб. км пресной воды и истоком более 20 рек бассейна Оби и Иртыша.
На особо охраняемой территории насчитывается 123 вида сосудистых растений, 26 видов редких и исчезающих видов растений, из них два вида занесено в Красную книгу России. В Красные книги разного уровня включен 41 вид животных: четыре вида млекопитающих и 37 видов птиц.
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