В Томске открыли администрацию Васюганского заповедника

Новую федеральную структуру — администрацию Васюганского природного заповедника – открыли по инициативе Министерства ресурсов России.





Директором администрации станет Ольга Антошкина, которая, по данным обладминистрации, более 20 лет отдала работе по его организации.





«Наши приоритетные задачи – сохранение природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, а также государственный экологический мониторинг. Большую работу планируем в части экологического просвещения населения и развития внутреннего туризма. Однако перед этим предстоит решить вопросы по охране территории заповедника и формирования его штата. Госзадание на текущий год мы получим до конца января», — поделилась Ольга Антошкина.