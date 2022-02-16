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В Томске открылась секция гиревого спорта для детей с инвалидностью

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В Томске открылась специализированная секция по гиревому спорту «Первая гиря» для детей с поведенческими нарушениями в возрасте от 7 до 18 лет. Ее организовала федерация гиревого спорта  совместно с «Союзом родителей детей инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов с детства».

Как рассказали в областной администрации, занятия будут проходить два раза в неделю в четырех группах. Сейчас секцию посещают 20 ребят. Для занятий используются наполняемые пластиковые гири, с которыми ниже риск травм.

«Такие спортивные занятия помогают ребятам научиться чувствовать свое тело, улучшить самоконтроль и справиться с эмоциями. Кроме того, секция стала для «особенных» детей пространством социализации», — говорится в сообщении.

Записать ребенка в секцию «Первая гиря» можно по телефону: 8-923-417-39-75, (Елена Геннадьевна).

Проект реализуется по грантовой программе «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина.

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