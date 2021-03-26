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26 марта,
2021
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В Томске открылась горячая линия по зачислению детей в первые классы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Горячая линия о правилах и порядке приема детей в первые классы городских школ открылась в департаменте образования Томска, сообщает мэрия.


По телефону с родителями поговорить специалист, он проконсультирует, ответит на вопросы, объяснит порядок и сроки приема заявлений и документов. Позвонить на горячую линию можно по телефону: 90-99-81 в будни с 9 до 18, обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

В Томске открылась горячая линия по зачислению детей в первые классы

Отмечается, что в этом году изменились сроки приема документов. Кампания по зачислению стартует 1 апреля, закончится в июле. При этом в апреле заявления в первые классы принимают от родителей и опекунов детей, которые живут на территориях, закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Прием заявлений на зачисление в школы не по месту жительства начнется с 6 июля, его будут вести на свободные места.


Заявление подается лично в школах, либо отправляется почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Еще один вариант — с помощью электронной почты, либо через сайт школы. Кроме того, отправить документы можно через портал госуслуг или региональный портал образовательных услуг. С более подробной информацией о порядке поступления в первые классы есть на сайте мэрии.


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