В Томске откроют карбоновый полигон с первой в России установкой для сокращения выбросов углерода

«Карбоновый полигон Томской области станет частью сети полигонов, создаваемой по поручения президента России Владимира Путина. Данная сеть будет решать две важнейшие задачи — климатическую и экономическую. Первая связана с декарбонизацией, то есть снижением эмиссии углерода — одной из основных составляющих парниковых газов. Согласно прогнозам экспертов, если человечество не предпримет активных мер по уменьшению выбросов карбона, к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3,5–5,2 градуса, что грозит экологическими, социальными и экономическими катастрофами. Трансформация климата даёт знать о себе уже сейчас, она провоцирует нежелательные изменения окружающей среды и погодные катаклизмы. Причём, с каждым годом этот тренд нарастает», — объяснила директор САЕ «TSSW: Сибирский институт будущего» ТГУ Людмила Борило.