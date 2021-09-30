В Томске откроют карбоновый полигон с первой в России установкой для сокращения выбросов углерода

Минобрнауки России утвердил проект по созданию в Томской области нового карбонового полигона, сообщает пресс-служба ТГУ. Проект предполагает не только ведение мониторинга выбросов климатически активных газов, но и разработку технологий их улавливания, хранения и нейтрализации. Одним из инструментов, который позволит существенно снизить углеродный след промышленности, станет первая в России установка прямого захвата углерода. Ее разработкой займутся ТГУ и ИХТЦ, а реализуют — ТГУ, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, ИМКЭС СО РАН, Институт химии нефти СО РАН и СибНИИСХиТ.
«Карбоновый полигон Томской области станет частью сети полигонов, создаваемой по поручения президента России Владимира Путина. Данная сеть будет решать две важнейшие задачи — климатическую и экономическую. Первая связана с декарбонизацией, то есть снижением эмиссии углерода — одной из основных составляющих парниковых газов. Согласно прогнозам экспертов, если человечество не предпримет активных мер по уменьшению выбросов карбона, к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3,5–5,2 градуса, что грозит экологическими, социальными и экономическими катастрофами. Трансформация климата даёт знать о себе уже сейчас, она провоцирует нежелательные изменения окружающей среды и погодные катаклизмы. Причём, с каждым годом этот тренд нарастает», — объяснила директор САЕ «TSSW: Сибирский институт будущего» ТГУ Людмила Борило.
Томский карбоновый полигон является одним из приоритетов деятельности консорциума «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», инициированного ТГУ. Ряд соглашений между его участниками был подписан в рамках экспертного форума U-NOVUS 2021.
Полигон расположится в пойме Оби и станет масштабной площадкой для изучения цикла углерода. Исследователи будут вести мониторинг карбона в атмосфере, воде, почве. Для этого предполагается использовать новые подходы, например, систему дистанционного мониторинга на основе авиа- и беспилотных платформ. Здесь же планируется создание карбоновой фермы для разработки и апробации технологий поглощения углерода, его последующей нейтрализации или переработки.