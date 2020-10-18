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18 октября,
2020
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Новости

В Томске откроется горячая линия для пациентов с коронавирусом и пневмонией

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 20 октября на базе скорой медицинской помощи начнет работать медицинский центр удаленного мониторинга, в задачи которого входит работа с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении или дневном стационаре, у которых подтверждены COVID-19 или пневмония. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на замгубернатора по социальной политике Ивана Деева.

В Томске откроется горячая линия для пациентов с коронавирусом и пневмонией

Первую неделю центр будет работать ежедневно, а потом перейдет на круглосуточный режим. Его работу обеспечат 30 молодых специалистов-врачей, по 10 человек в смену. Во главе каждой смены  будет находиться старший врач, имеющий опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.


Специалисты смогут проводить мониторинг состояния каждого пациента, обратившегося на линию.  Так как операторы будут работать в медицинской информационной системе, им станет доступна история болезни человека, начиная с первоначального осмотра терапевта, назначений врача и т.д.


Как передает пресс-служба, беседуя с заболевшим по телефону и заполняя опросные листы, врачи смогут вносить в амбулаторную карту сведения о его текущем самочувствии, которые увидит терапевт, наблюдающий за пациентом. 


Если симптоматика заболевшего ухудшилась, врач-оператор примет решение о вызове к пациенту терапевта или бригады скорой и проконтролирует отработку вызова.


«Работа центра должна разгрузить количество звонков, поступающих от граждан в регистратуры поликлиник и на станцию скорой медицинской помощи», — подчеркнул заместитель губернатора Иван Деев, добавив, что сегодня на станцию скорой помощи поступает за сутки до 1800 обращений.


Специалисты центра также смогут консультировать и по другим вопросам. У операторов есть алгоритмы действий, если пациентам потребуется помощь иного характера.


Последние несколько дней томичи жалуются на работу скорых и поликлиник. Они говорят, что нередко врача приходится ждать несколько суток. По данным облздрава, дефицит сотрудников бригад скорой помощи в Томске в настоящее время составляет 108 человек.


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