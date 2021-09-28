В Томске откроется акваферма для выращивания ценных пород рыб

Компания «Рыбозавод Томский» получила статус резидента промышленного парка «Томск» и планирует открыть на площадке «Березовая» производственные цеха, в том числе акваферму. На ней будут выращиваться ценные породы рыб — форель, муксун, нельма и осетр, сообщает пресс-служба областной администрации.

После запуска рыбозавод планирует реализовывать копченую и соленую рыбу, стейки, балыки, свежемороженую и порционную рыбную продукцию. Кроме того, прорабатывается технология выделения в отдельную фракцию жирных кислот «Омега-3» для использования в фармацевтической промышленности.

Также статус резидента промпарка «Томск» получило «НПК "Магнит». Организация запустит на площадке «Северная» новое производство, которое позволит расширить линейку станков и наладить выпуск крупногабаритного оборудования термической обработки, выпускаемое сейчас только в Германии, Испании, Японии и Китае.

Напомним, промышленный парк «Томск» располагается на двух площадках на окраине Томска. На «Северной» — разместятся предприятия химической отрасли и металлообработки, а на площадке «Березовая» будут развиваться предприятия пищепрома.