В Томске осудили сотрудника НПЦ «Полюс», который едва не нанес «ущерб обороноспособности государства»

Одного из сотрудников НПЦ «Полюс» признали виновным в краже в Томске изделий из готовой аппаратуры, которую используют в отечественном вооружении, сообщает региональное УФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Томской области пресечена преступная схема хищений в «НПЦ «Полюс» электрорадиоизделий из готовой аппаратуры, используемой в комплектации отечественного вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.





Уголовное дело, по данным ведомства, возбудили в 2019 году. 27-летнего сотрудника подозревали в краже, а совокупный ущерб от его действий оценили в 700 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину.





Кировский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — два года условно. Все похищенные элементы вернули в НПЦ «Полюс».





«Реализация материалов позволила локализовать предпосылки к срыву государственного оборонного заказа, нанесению ущерба обороноспособности государства», — отчитались в УФСБ.





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