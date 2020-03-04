В Томске осудили мужчину, который сжег дачу бабушки бывшей девушки

В ходе суда было установлено, что в августе 2019 года подсудимый, поссорившись и расставшись со своей девушкой, решил отомстить ей. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приехал к даче ее бабушки, облил пол внутри дома бензином и поджег его.





В результате пожара полностью сгорел, сумма ущерба, нанесенного потерпевшей, составила 200 тыс. рублей. Сам подсудимый получил ожог кистей рук и был вынужден обратиться в больницу.





В итоге суд приговорил его к трем года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор подсудимый обжаловал в Томском областном суде, так как посчитал его слишком суровым.





Но прокуратура убедила суд в справедливости назначенного наказания, так как мужчина совершил преступление спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы. А также тот факт, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.





Приговор вступил в законную силу.