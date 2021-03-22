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22 марта,
2021
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В Томске осудили фермеров за незаконное получение субсидий

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Кировский районный суд Томска признал двух руководителей сельхозпредприятий виновными в мошенничестве. Фермеры осуждены за незаконно полученные субсидии в размере более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

«В период с ноября 2015 года по апрель 2016 года подсудимые, являясь руководителями сельскохозяйственных предприятий, заключили между собой фиктивные договоры поставки семян, которые не исполнялись и в последующем были представлены в региональный Департамент для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян», — пояснили в прокуратуре. 


Сумма незаконно полученных субсидий составила более 2,8 млн. рублей.


В судебном заседании один из подсудимых вину признал полностью, другой — отрицал, ссылаясь на фактическое исполнение заключенных между организациями договоров.


Суд назначил одному виновному наказание в виде 4,5 года лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Второму мужчине суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 4,5 года. Также один из подсудимых заплатит ущерб в размере 1,2 млн. рублей.


Приговор суда в законную силу не вступил.


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