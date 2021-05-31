В Томске остались незакрытыми треть раскопок 2020 года

В настоящее время на территории Томска существует свыше 1100 раскопок, треть из которых сделана еще в 2020 году. Наибольшее количество раскопок произведено предприятием «Томскводоканал», а также компаниями «ТомскРТС» и «Горсети», сообщает пресс-служба мэрии.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил взять под особый контроль ликвидацию раскопок в Томске.





«Прошу глав районов особое внимание обратить на качество работ по восстановлению дорог, тротуаров, газонов после ремонтных работ на сетях. Зачастую то, как выглядело покрытие до раскопки и после нее, не поддается никакому сравнению. Занимайте в этом вопросе принципиальную позицию, требуйте полного и качественного восстановления участков территории после ремонта с соблюдением техники безопасности, все раскопки должны быть огорожены, обеспечены соответствующими дорожными знаками», — сказал он.





По информации мэрии, от ресурсоснабжающих предприятий получены письменные обязательства о ликвидации большей части произведенных ранее раскопок до конца июня текущего года.





Контроль за ходом и качеством восстановления раскопок возложен на сотрудников районных администраций, «Санитарной милиции» и Центра технического надзора.