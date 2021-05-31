Добрые новости
31 мая,
2021
1
фото
Новости

В Томске остались незакрытыми треть раскопок 2020 года

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В настоящее время на территории Томска существует свыше 1100 раскопок, треть из которых сделана еще в 2020 году. Наибольшее количество раскопок произведено предприятием «Томскводоканал», а также компаниями «ТомскРТС» и «Горсети», сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске остались незакрытыми треть раскопок 2020 года
Фото: Лидия Симакова, ТВ2

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил взять под особый контроль ликвидацию раскопок в Томске.


«Прошу глав районов особое внимание обратить на качество работ по восстановлению дорог, тротуаров, газонов после ремонтных работ на сетях. Зачастую то, как выглядело покрытие до раскопки и после нее, не поддается никакому сравнению. Занимайте в этом вопросе принципиальную позицию, требуйте полного и качественного восстановления участков территории после ремонта с соблюдением техники безопасности, все раскопки должны быть огорожены, обеспечены соответствующими дорожными знаками», — сказал он.


По информации мэрии, от ресурсоснабжающих предприятий получены письменные обязательства о ликвидации большей части произведенных ранее раскопок до конца июня текущего года.


Контроль за ходом и качеством восстановления раскопок возложен на сотрудников районных администраций, «Санитарной милиции» и Центра технического надзора.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.