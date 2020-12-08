В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие маски

Пять нарушений масочного режима выявили в Томске за прошлую неделю. За отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.

В Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





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