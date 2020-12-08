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08 декабря,
2020
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Новости

В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие маски

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пять нарушений масочного режима выявили в Томске за прошлую неделю.  За отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.


В целом, проверки прошли в почти 900 точек торговли, общепита и транспорта.

400 контрольных мероприятий прошли в Томске, еще около 500 — в районах области.


В муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения, отмечается в сообщении обладминистрации.

В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие маски

В Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. 


За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей. 


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