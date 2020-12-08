В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие маски

Пять нарушений масочного режима выявили в Томске за прошлую неделю. За отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.
В целом, проверки прошли в почти 900 точек торговли, общепита и транспорта.
400 контрольных мероприятий прошли в Томске, еще около 500 — в районах области.
В муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения, отмечается в сообщении обладминистрации.
В Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.
За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Защитят ли маски от ковида? Ответы на частые вопросы о масочном режиме
ПОДДЕРЖИ ТВ2!