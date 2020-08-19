В Томске опять горит заброшенное здание училища связи

В Томске второй день подряд горит здание на территории бывшего Томского училища связи, сообщили ТВ2 в пресс-службе МЧС по региону. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в соседнем здании, что и вчера, на территории бывшего Томского училища связи. Горит четвертый этаж здания, — пояснили в МЧС.

Пожар произошел в 18.25 на четвертом этаже заброшенного здания, которое находится на улице Плеханова, 13. Сейчас там работают сотрудники МЧС.

По информации регионального МЧС, обгорела обрешетка крыши. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 19.13. На месте работали около 20 пожарных и пять единиц техники.

Военный городок в квартале, ограниченном улицами Никитина — Крылова — Лебедева — Гоголя, в течение нескольких десятилетий занимало Томское училище связи, а после его расформирования — Томский медицинский институт. В феврале 2014 года Министерство обороны России приняло решение передать этот комплекс зданий Томску.





Томское училище связи закрыли в марте 1999 года в ходе общего сокращения военных учебных заведений в стране. Последним основанием для закрытия стала трагедия, произошедшая ранним утром 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. Причиной стал строительный брак, допущенный при возведении зданий.





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